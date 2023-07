Plaja alerta d'una mania persecutòria contra Catalunya: "Són els d''Una, grande i libre'"

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha alertat aquest dimarts que existeix el que ha descrit com una mania persecutòria contra Catalunya: "Són els d''Una, grande i libre'. Afortunadament, hem avançat en el temps i a diferència de fa més de 80 anys, aquest diumenge tots tenim l'oportunitat d'anar a votar lliurement".

"Cap sorpresa sobre l'extrema dreta, les seves males intencions i la seva mania persecutòria contra Catalunya", ha dit preguntada en una roda de premsa després del Consell Executiu per les declaracions del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre les tensions a Catalunya en cas que governi un executiu format pel PP i Vox.

En concret, Abascal ha assegurat en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press que espera "situacions pitjors que el 2017" a Catalunya, en al·lusió a l'1-O, si el seu partit i el PP governen en coalició després de les eleccions del 23 de juliol.

Plaja ha advertit que Vox vol eliminar els grans consensos de Catalunya --ha citat la llengua, l'escola catalana i l'autogovern---, i ha assegurat: "Sabem que, si poden, compliran les amenaces que profereixen, saltant-se fins i tot els marcs legals si ho poden fer.

La portaveu del Govern ha garantit que l'executiu català "té forces per a tot" i que treballarà per defensar drets i també per conquerir-ne de nous.