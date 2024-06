Plaja afirma que els dispositius de seguretat de Sant Joan eren "adequats i proporcionats"

Elena participarà dijous en la Junta de Seguretat de Girona després del tiroteig de diumenge

BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmat que "els dispositius de seguretat propis de la revetlla de Sant Joan eren els adequats i proporcionats", després de produir-se un assassinat a Barcelona i dos morts arran d'un tiroteig a Girona.

"Els fets podrien haver passat la nit de Sant Joan o qualsevol altra. No estan relacionats amb la revetlla", ha sostingut la portaveu en una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu.

La portaveu de l'executiu català ha explicat que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, està en "contacte permanent" des de diumenge amb l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i també amb el de Barcelona, Jaume Collboni, arran dels dos successos.

JUNTA DE SEGURETAT DE GIRONA

També ha detallat que el conseller participarà dijous en la Junta de Seguretat Local de Girona que se celebrarà de manera excepcional i en la qual s'abordaran els fets.

Plaja ha detallat que els Mossos d'Esquadra estan buscant el presumpte autor o autors del tiroteig i que la investigació està sota secret de sumari.

Ha sostingut que la policia catalana també s'ha posat en contacte amb els familiars dels morts, tant per fer acompanyament com per poder obtenir informació "rellevant", i ha demanat deixar treballar els Mossos en la recopilació de proves i la detenció de presumptes responsables.

FUGIR DE "DISCURSOS ALARMISTES"

La portaveu ha insistit que els incidents a Girona i Barcelona per Sant Joan no tenen relació entre ells, i ha defensat que es debati sobre seguretat, però sense caure en discursos alarmistes.

Per ella, s'han d'obrir aquests debats des de la serenor, "evitant discursos alarmistes i populistes i fugint de discursos racistes que serveixen per alimentar els perillosíssims 'bulos' de l'extrema dreta".

Preguntada per si Elena proposarà alguna millora en el dispositiu de seguretat de Sant Joan en la Junta de Seguretat de Girona de dijous, la portaveu ha respost que s'està fent una tasca de coordinació entre les diferents policies i administracions i "si hi ha marge de millora es faran tots els esforços".