El Pla Rodalies dobla el pressupost en manteniment, amb 1.340 milions en cinc anys

DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS
Les inversions a la xarxa augmenten la xifra inicial un 26% fins a 8.037 milions
BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -
L'actualització del Pla de Rodalies 2020-2030 entra en la segona meitat del full de ruta amb un increment generalitzat de la inversió d'un 26% més en el conjunt del període, i doblant la inversió prevista per al programa de manteniment, que es preveu d'1.340 milions d'euros per als propers cinc anys.
En concret, el programa de reposició d'actius inclòs en el pla, i que fa referència al manteniment preventiu i correctiu de la infraestructura, comptava amb una inversió prevista inicialment d'1.018 milions d'euros per als propers 10 anys, que s'ha incrementat ara fins a 2.243 milions d'euros, ha explicat aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una roda de premsa.
D'aquest total, s'han invertit ja 586 milions d'euros entre 2020 i 2025, i en el pla inicial, les inversions previstes per a aquest programa entre 2026 i 2030 eren sobre el voltant de 432 milions d'euros, que ara s'han convertit en 1.340 milions d'euros per als propers cinc anys dedicats al manteniment.
"És una actualització absolutament imprescindible d'un pla que té un objectiu molt clar, que és millorar d'una manera estructural en l'àmbit de les infraestructures i aconseguir els estàndards d'eficiència i de qualitat que mereixem com a país", ha explicat Paneque en la roda de premsa, que ha explicat també amb la presència del secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
INCREMENT GENERALITZAT
Aquest increment de la inversió en manteniment s'emmarca en l'increment generalitzat de la inversió per al conjunt del pla, d'un 26%, fins als 8.037 milions d'euros d'inversió entre 2020 i 2030, des dels 6.300 milions d'euros d'inversió prevists inicialment.
A més d'aquest increment del pressupost, el segon quinquenni del pla també ha afegit un nou programa al full de ruta, que suposarà la creació de vies d'estacionament i tallers de manteniment i reparació de trens per respondre a l'increment de la flota prevista.
"Aquest pla no solucionarà tots els problemes d'un dia per a un altre, però és una aposta clara que necessita temps. És un canvi de ritme important que inclou més manteniment, més planificació, més orientació a l'usuari i més transparència", ha continuat la consellera.
DE 2026 A 2030
Així, amb aquest augment de la inversió per al conjunt del pla, en el període que comença ara s'invertiran 4.386 milions d'euros entre 2026 i 2030, repartits als diferents programes com és el manteniment, l'ampliació del material rodant o les planificacions d'actuacions futures, entre altres.
En concret, el programa de manteniment i reposició d'actius inclou 287 noves actuacions, que afecten des d'actuacions en infraestructura, amb actuacions en ponts o túnels, fins a sistemes de seguretat, de telecomunicacions o d'energia, amb la inversió prevista d'aquests 1.349 milions d'euros.
En total, el pla s'articulava fins ara en sis grans programes d'actuació per millorar el serveis, comprimits en tres grans objectius, que és la millora de fiabilitat --a través del manteniment--, la millora de la qualitat del servei i l'increment de la capacitat.
La millora en la qualitat del servei és el que té un dels majors marges de millora, ha explicat Paneque, amb actuacions que busquen millorar la informació en temps real per als usuaris i la pròpia accessibilitat a les estacions.
Així, en els propers cinc anys la millora de la informació compta amb una inversió prevista de 25 milions d'euros, la millora de les estacions amb altres 740 milions d'euros, i l'adquisició i modernització del parc ferroviari amb 768 milions d'euros.
L'últim objectiu passa per augmentar la capacitat del sistema, i donar així resposta al creixement poblacional a Catalunya i complir amb l'objectiu inicial del pla d'aconseguir els 600.000 usuaris diaris de Rodalies.
Aquest objectiu planteja actuacions com el desdoblament de Montcada-Bifurcació (Barcelona), entre altres, l'adequació i integració a Figueres (Girona) o la instal·lació de nous sistemes de seguretat, amb un pressupost total d'1.841 milions d'euros.
SETÈ PROGRAMA
Una altra de les novetats explicades aquest dimarts per la consellera i el secretari consisteix en un setè programa d'estacionament i tallers que preveu donar resposta a l'augment de capacitat amb mesures per garantir "l'operació, el manteniment i la disponibilitat" de la xarxa, ha explicat Paneque.
Aquest pla compta amb una inversió prevista de 637 milions d'euros per als propers cinc anys, i contempla la creació de vies d'estacionament en municipis com Granollers, Mataró o Martorell (Barcelona), en els quals estacionar els trens quan no estiguin en funcionament.
Junt amb aquestes platges d'estacionament, també està prevista la posada en marxa d'estacions tècniques al Prat de Llobregat i Terrasa (Barcelona), així com de tallers a Ripoll (Girona), Sant Vicenç de Calders (Tarragona) o Vilanova i la Geltrú (Barcelona), entre altres.
CRISI DE RODALIES
Malgrat els talls en el servei que han marcat el sistema de Rodalies en aquesta última setmana i que han revelat gairebé una trentena d'incidències a la xarxa ferroviària, Santano ha defensat que aquest pla es va tancar entre el Govern central i la Generalitat a mitjan octubre.
Preguntat sobre si en els últims dies s'ha actualitzat algun dels punts per respondre a la situació dels últims dies, el secretari de l'Estat ha assegurat que "cap mínimament significativa".
Paneque, per la seva banda, i davant de la pregunta sobre els cessaments en Adif i Renfe anunciats dilluns passat, ha assegurat que la Generalitat està "concentrada" a tancar el període de normalització del sistema i ja més endavant es debatrà sobre els perfils adequats per ocupar tots dos llocs.