LLEIDA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El pla de control poblacional de fauna cinegètica de l'Alt Pirineu (Lleida) per reduir el risc de transmissió de la tuberculosi ha sumat 5.049 captures en el seu primer any i "supera els objectius", informa el Departament d'Agricultura en un comunicat aquest dimecres.
Aquest pla es va començar a aplicar el 30 d'octubre del 2025, i té una durada de 5 anys, amb l'objectiu d'estudiar l'evolució de la malaltia a través del reforç de la vigilància sanitària i la recollida de mostres, a més de reduir els reservoris i contenir-ne la propagació.
Del total de 777 mostres de teixits analitzades, la proporció de positius per tuberculosi se situa en un 3,2%, amb 25 casos positius, majoritàriament de senglars.