Piscina Barcelona 2025 tanca amb més de 17.000 professionals i 428 expositors

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2025 de Piscina Barcelona ha tancat amb la participació de 17.000 professionals, un 20% més que fa dos anys, i 428 expositors, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dijous.
La trobada s'ha celebrat entre aquest dilluns i dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i ha comptat amb més de 30 conferències i jornades sobre temes com la sostenibilitat, la transformació digital i el creixement sectorial.
L'edició d'enguany ha reforçat el lideratge del saló "com la plataforma europea més internacional per a la indústria de la piscina, el 'wellness' i l'outdoor, en una edició marcada pel creixement i la innovació".
El 70% de les companyies expositores i el 60% dels assistents procedien de l'estranger i Fira de Barcelona ha destacat la connexió internacional amb Europa, Llatinoamèrica i mercats estratègics com l'Orient Mitjà.
El president del comitè organitzador, Eloi Planes, ha explicat que "el creixement, la internacionalització i la innovadora oferta del saló han evidenciat la rellevància econòmica" del sector.