Piscina Barcelona 2025 mostra les oportunitats per al sector que ofereix Andalusia

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2025 de Piscina Barcelona preveu celebrar el pròxim 17 de novembre l''Andalusia Day', una trobada per mostrar les oportunitats per al sector que ofereix aquesta comunitat autònoma, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.
El saló se celebrarà del 17 al 20 de novembre al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, i la jornada està organitzada per la institució firal i la patronal Asofap.
La trobada arrencarà amb una presentació institucional que oferirà una panoràmica del potencial econòmic d'Andalusia, les seves polítiques de suport empresarial i les oportunitats de col·laboració que ofereix.
Asofap mostrarà "una visió general del sector de la piscina a Andalusia, i destacarà el seu creixent dinamisme en àmbits com l'hoteler, els parcs recreatius i els complexos turístics".
L''Andalusia Day' és una de les més de 30 activitats i jornades que s'organitzaran durant el congrés i és "una iniciativa estratègica per impulsar la col·laboració territorial i el desenvolupament de nous projectes".