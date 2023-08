Pisarello (Sumar-ECP) veuria bé que la socialista Armengol presidís el Congrés

BARCELONA, 15 ago. (EUROPA PRESS) -

El diputat electe de Sumar-En Comú Podem Gerardo Pisarello ha afirmat aquest dimarts que la socialista i expresidenta balear, Francina Armengol, seria un bon nom per presidir el Congrés, encara que el fonamental és tenir "una majoria progressista i plurinacional a la Mesa".

"Té una sensibilitat plurinacional que no tenen possiblement altres branques d'aquest partit. És dona", ha dit en declaracions a l'emissora Catalunya Informació recollides per Europa Press després de sorgir el seu nom com a possible presidenta.

Sobre si ell acceptaria tornar a la Mesa en la nova legislatura, ha contestat que sí però que se sentiria "còmode tant dins de la Mesa com fora de la Mesa".

"L'AMNISTIA NO ESTÀ PROHIBIDA"

També s'ha referit a la possibilitat d'una amnistia a encausats pel procés independentista en la pròxima legislatura, tenint en compte la influència de l'independentisme per a una investidura.

Ha dit que és una possibilitat, però no l'única, per desbloquejar tant el conflicte com "l'anòmala" situació dels encausats, i ha afegit que una democràcia madura ha de desbloquejar una situació com aquesta.

Sobre si una llei d'amnistia està entre els elements de negociació per a la propera Mesa del Congrés, ha contestat: "No tinc aquesta informació. Evidentment hi ha coses que requereixen temps. La Mesa és un primer pas" per assumir determinats copromisos.

Ha afegit textualment que l'amnistia no està prohibida i que es pot concedir, encara que el PP pot impugnar-la i acabar en el TC: "Allà crec que que hi haurà moltes veus jurídiques que podran justificar" l'amnistia.