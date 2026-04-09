Pisarello es reivindica com "frontamplista" però recorda que els Comuns van quedar segons el 23-J

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, s'ha mostrat il·lusionat per l'acte que aquest dijous a la tarda faran el líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, amb l'exlíder dels Comuns Xavier Domènech, i s'ha reivindicat com "frontamplista", però ha recordat que el seu partit va ser segona força en les últimes eleccions generals a Catalunya.
"A mi em genera molta il·lusió. Jo tinc una vocació clarament frontamplista, sempre ho he defensat", ha defensat en una entrevista a La 2Cat recollida per Europa Press, en la qual ha dit que hi assistirà amb molt interès i ha traslladat l'estima personal que té amb Domènech, i també amb Rufián i Montero.
Ha explicat que, de cara al 23-J, el seu partit ja va fer una "proposta d'unitat, que ara s'ha de millorar, repensar i ampliar", després de recordar que en aquell moment els va permetre ser la segona força a Catalunya, per darrere el PSC i per davant el PP i ERC (tot i que els republicans van tenir un escó més que els populars).
Preguntat per la posició de la direcció d'ERC, que no avala un front ampli a nivell estatal, ha dit que el partit s'ha d'aclarir perquè "no sempre el que diu Gabriel Rufián és exactament el mateix que diu Oriol Junqueras".
Sobre el paper que hi pot tenir l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha dit que personalment li "encantaria que hi fos" en ser una figura importantíssima de l'esquerra, entre els quals Mònica Oltra, Oskar Matute, Antonio Maíllo, i Rufián i Montero, entre d'altres.