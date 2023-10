Pisarello, membre de la Mesa del Congrés per Sumar, tampoc no anirà a la jura de la princesa

MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari primer de la Mesa del Congrés i diputat de Sumar-En Comú Podem, Gerardo Pisarello, no assistirà dimarts a la jura de la Constitució de la princesa Elionor al Congrés, per "coherència republicana" i perquè l'acte legitima la "manca de democràcia de la Corona".

Així ho han explicat fonts dels comuns a Europa Press en detallar que finalment Pisarello es despenja de l'acte, malgrat que en un principi havia de formar part de la delegació institucional del grup confederal, encapçalada per la líder de Sumar, Yolanda Díaz, i de la qual forma part la portaveu parlamentària, Marta Lois, i la vicepresidenta de la Mesa del Congrés, Esther Gil.

Això sí, per "responsabilitat amb les funcions de govern i per garantir una presència institucional mínima", hi assistirà per part dels comuns el ministre d'Universitats, Joan Subirats.

Pisarello ja s'ha posat en contacte amb la presidenta de la Mesa, Francina Armengol, per explicar-li que no hi assistirà per "coherència republicana i per disconformitat amb un acte anacrònic que pretén legitimar la manca de democràcia en l'elecció de la prefectura d'estat".

En una roda de premsa, Pisarello va arribar a dir que seria disciplinat i que si el seu grup ho acordava hi aniria amb dignitat republicana. No obstant això, al final seguirà els passos de les ministres de Podem, Ione Belarra (Drets Socials) i Irene Montero (Igualtat), i el líder d'IU, Alberto Garzón, que aquest cap de setmana van deixar clar que no hi assistirien.

D'aquesta manera, cap diputat dels comuns serà present en la jura constitucional de la Princesa d'Astúries, e la mateixa manera que els diputats de Podem, IU, Compromís o Més per Mallorca.

Sobre aquesta qüestió ha estat preguntat el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, que no ha entrat a valorar la posició del diputat i s'ha remès a l'acord del grup parlamentari de delegar la presència de la coalició en un grup reduït de càrrecs, per respecte a la ciutadania sense renunciar a la seva ideologia republicana.