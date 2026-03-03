Pisarello crida a una "primavera municipalista" progressista el 2027

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
El diputat de Sumar, portaveu dels Comuns i candidat de BComú a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha fet una crida als votants progressistes de Catalunya i la resta de l'Estat a propiciar una "primavera municipalista" i ha defensat la que considera la 'filosofia Rufián'.
"L'espai a l'esquerra del PSOE ens hem d'entendre. Hem de mostrar el perill que corre la gent que nosaltres representem i els adversaris als quals ens estem enfrontant", ha assenyalat en una entrevista d'aquest dimarts a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Així ha respost sobre una possible unitat de les esquerres de cara a les eleccions generals i municipals, que se celebraran el 2027, en què ha recordat que quan el PSOE ha de pactar amb Bildu, ERC, els Comuns o Podem "es veu forçat a fer coses que d'una altra manera no faria".
També ha afirmat que "sempre hi ha converses discretes i informals" sobre aquest assumpte en el si dels partits, i ha defensat la necessitat d'unir-se al voltant de 5 o 6 assumptes concrets per formar un programa conjunt, malgrat no estar d'acord en alguns aspectes.
Preguntat per si creu que l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau podria liderar un eventual front ampli d'esquerres en les generals, s'hi ha mostrat a favor: "A mi m'agradaria que hi fos, perquè jo crec que seria una peça important que contribuiria a generar aquest entusiasme perquè les esquerres s'entenguin".