Pisarello (comuns) veu Feijóo com un "titella" en mans d'Ayuso i Aznar que no limita Vox

Afirma que investigar Puigdemont i Rovira en el cas Tsunami pot "tenir repercussions" en l'amnistia



BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari primer de la Mesa del Congrés i diputat de Sumar-En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser un "titella" en mans de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i de l'expresident del Govern central José María Aznar, que no limita Vox en les protestes contra els pactes del PSOE amb ERC i Junts i contra la llei d'amnistia.

"El paper del senyor Feijóo és, per omissió, donar-los la raó. No he sentit que surti a dir que està en desacord amb el que diu la senyora Ayuso. No l'he sentit dir que no està d'acord amb el que està dient José María Aznar", ha sostingut en una entrevista d'aquest dimecres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Segons el parer del membre de la Mesa, el que diuen Aznar i Ayuso "té molt a veure" amb el que defensa el líder de Vox, Santiago Abascal, que dimarts va demanar als agents que no complissin ordres il·legals en les pròximes convocatòries i va assenyalar el Ministeri d'Interior per fer servir recursos com el gas pebre, que a parer seu no van utilitzar en els desordres provocats pels independentistes.

"Està sent incapaç de condemnar obertament tot el que està passant, que és el que ell ha generat. Són els monstres que ha generat el PP, que parcialment se li estan anant de les mans", ha afegit Pisarello sobre Feijóo.

Així mateix, Pisarello ha opinat que els policies "no haurien tingut la tolerància" que han tingut en les protestes d'aquests dies contra el PSOE i l'amnistia si haguessin estat estudiants demanant respecte per la universitat pública o gent defensant el dret a l'habitatge.

INVESTIDURA

Sobre la negociació de Junts amb el PSOE per a la investidura del candidat socialista a la reelecció, Pedro Sánchez, l'ha emmarcada en la discussió de qüestions tècniques, en les seves paraules, per "aconseguir que puguin quedar inclosos determinats casos".

En aquest sentit, ha rebutjat que parlin sobre noms concrets, ja que "no afecta ni una ni dues persones, sinó moltes persones" en ser una llei que té caràcter general i que descriu tipus penals abstractes.

També ha afirmat que la implicació de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, en la investigació de Tsunami Democràtic pot "tenir repercussions" en la configuració de la futura llei d'amnistia.