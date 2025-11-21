Pisarello (Comuns) veu "una burla a la ciutadania" i arbitrarietat en la condemna a García Ortiz

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha qualificat de "burla a la ciutadania" i acte d'arbitrarietat molt greu la condemna al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per revelació de secrets pel presumpte frau fiscal que afecta la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha assenyalat que és un gest "sarcàstic i macabre" que s'anunciés la condemna en la commemoració dels 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco i ha apuntat que espera que el PSOE trobi un substitut amb perfil honest i amb valors democràtics com García Ortiz.
Ha demanat a les forces demòcrates generar "aliances i força numèrica" a les institucions per democratitzar el funcionament del poder judicial.