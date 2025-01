Pisarello: si Sánchez i Illa es reunissin amb Puigdemont "generaria confiança" a Junts

Confia a arribar a acords amb Junts perquè la moció de confiança a Sánchez sigui "innecessària"

BARCELONA, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns i diputat al Congrés, Gerardo Pisarello, ha afirmat aquest dimarts que si el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, es reunissin amb el president de Junts, Carles Puigdemont, a Brussel·les, seria un gest que "generaria confiança" a Junts.

En una entrevista de la 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha assenyalat que Puigdemont demana acords per a l'aplicació de l'amnistia i ha instat textualment Sánchez i Illa a reconèixer els dirigents independentistes com a interlocutors i "que rebin Oriol Junqueras i visitin Carles Puigdemont a Brussel·les".

Preguntat per si aquest reconeixement implica una trobada entre els dirigents, ha assegurat que tard o d'hora passarà: "Això és generar confiança", ha insistit.

ACORDS JUNTS-PP

En relació amb les votacions en les quals Junts ha coincidit amb el PP i Vox, ha afirmat que Puigdemont és plenament conscient del que implicaria un govern liderat pel president del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb Vox.

"És prou realista com per saber que el PP, per poder governar, ho haurà de fer amb Vox. Aquesta és l'equació pràcticament inevitable. Això és el que passaria si aquesta legislatura s'esgota, que tindríem un franquisme sense Franco", ha assegurat Pisarello.

MOCIÓ DE CONFIANÇA

Sobre la iniciativa parlamentària al Congrés perquè el president del Govern central, Pedro Sánchez, se sotmeti a una moció de confiança, no ha avançat si, com a secretari primer de la Mesa, votarà a favor que es tramiti.

"A mi, en general, em sembla bé que al Congrés es discuteixin les coses. Però crec que aquí estem davant un tema polític", ha dit.

Pisarello confia en un acord que faci innecessària la tramitació de la iniciativa de Junts, i ha dit que ell votarà pensant a mantenir la majoria de la investidura: "Vot sempre a favor del que permeti mantenir la majoria d'investidura, que crec que és una majoria plurinacional que és bona per a Catalunya, per a la gent treballadora i per a la gent comuna".