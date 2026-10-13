Pisarello (Comuns), a Rufián després del pacte entre ERC i Podem: No és el que "venia proposant"

Fernando Sánchez - Europa Press
BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, s'ha mostrat sorprès amb el candidat d'ERC a les eleccions generals del 29 de novembre, Gabriel Rufián, després del pacte entre republicans i Podem: "No és el que ell mateix venia proposant a partir d'una anàlisi antifeixista que jo comparteixo".
"És evident que això no se soluciona amb un acord entre dos, sinó entre molts partits més. I fins i tot m'ha sorprès que no ens proposés un acord Comuns-ERC a Catalunya", ha dit aquest dimarts en una entrevista a 'Nació' recollida per Europa Press.
Preguntat per si hi ha suficient unitat en el Front Ampli, liderat per l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, Pisarello ha afirmat que "de moment" compta amb el suport de Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i Comuns, la qual cosa considera que no és poc.
Quant a habitatge, ha expressat que el parc d'habitatge públic deu en part construir-se i en part rehabilitar-se, però que també ha de venir de l'expropiació d'habitatges a "fons voltors", davant de la qual cosa ha assegurat que hi ha mecanismes legals per fer-ho.
Sobre la política municipal a Barcelona, Pisarello ha atribuït al primer edil de la ciutat, Jaume Collboni, de representar a un alcalde "sense iniciativa política pròpia" i li ha criticat que en els tres anys i mig que porta al capdavant del consistori no hagi materialitzat polítiques d'avantguarda en matèria de reducció del cost de la vida.