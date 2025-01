Pisarello: "res explicaria" que Junts s'oposi a frenar els desnonaments i ajuts al transport

Diu que no hi haurà avenços en plurinacionalitat si no n'hi ha en matèria social

El portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha afirmat que "res explicaria" un vot negatiu de Junts al decret que el Govern central pretén convalidar al Congrés i que inclou la moratòria dels desnonaments, ajuts i bonificacions al transport públic i la millora de les pensions.

"No entendria que dimecres es voti contra la pròrroga als desnonaments, els ajuts als col·lectius més vulnerables, no ho entendria", ha dit aquest dilluns en una roda de premsa a la seu de la formació.

Pisarello ha afirmat que entén les exigències de Junts com l'amnistia política davant el bloqueig de l'amnistia judicial, la defensa del català com a llengua oficial de la UE, i el finançament singular, però que han d'anar acompanyades de "mesures de progressivitat fiscal", per la qual cosa ha apel·lat als sectors socials de Junts, però també del PNB.

"Hi ha un clam en la defensa del dret a l'habitatge, de les condicions laborals, dels salaris, de la reducció de la jornada laboral, que s'ha d'escoltar. I creiem que aquest sector sí existeix. Apel·lem a aquests sectors socials de Junts i del Partit Nacionalista Basc perquè donin suport a aquestes mesures", ha expressat.

Ha dit que no hi haurà avenços reals en aquests àmbits si no venen "acompanyats de mesures socials, d'inversions, de diners, que també permetin la millora dels serveis públics i sobretot que protegeixin els col·lectius més vulnerables".

RELACIONS ENTRE EL GOVERN CENTRAL I JUNTS

Ha celebrat la decisió de la Mesa de prorrogar la tramitació de la iniciativa de Junts sobre la moció de confiança: "El nostre objectiu no és que la proposició no de llei de Junts sobre la qüestió de confiança es debati al Congrés. Aquest no és el nostre objectiu. El nostre objectiu és que el Govern central doni prou confiança perquè aquesta iniciativa no sigui necessària".

Per Pisarello, que es produeixin reunions a Suïssa entre el PSOE i Junts és un "bon indici", i preguntat per una possible reunió entre el líder de Junts, Carles Puigdemont, i el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha dit que Puigdemont ha de rebre el tracte que mereix.

COMPETÈNCIES EN IMMIGRACIÓ

També s'ha referit a la transferència de competències en matèria migratòria a la Generalitat, i ha alertat que no hi participaran si implica entrar en discursos xenòfobs.

"No entrarem en cap negociació que impliqui fer el joc a Aliança Catalana o entrar en discursos xenòfobs que no haurien de tenir lloc al nostre país", ha alertat.