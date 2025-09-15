Pisarello (Comuns) reclama expulsar Israel del Mobile World Congress

Diu que Junts "es va equivocar" en el seu rebuig a la reducció de la jornada laboral
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu adjunt dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha reclamat aquest dilluns al Govern de la Generalitat, a més de l'Ajuntament de Barcelona, expulsar Israel del Mobile World Congress.
En una roda de premsa a la seu del partit ha demanat a les administracions que "siguin coherents" mentre duri el que ha qualificat de genocidi.
"Hi ha d'haver una desconnexió, s'han de buscar alternatives que ajudin a que l'economia i el desenvolupament tecnològic es mantinguin, però la desconnexió amb Israel és l'única manera que el règim de Netanyahu senti pressió", ha apuntat.
A més a més, ha demanat al Govern central que exigeixi a Europa, "seguint les directives de la Cort Penal Internacional", que no permeti a Israel participar a Eurovisió i altres esdeveniments esportius i culturals.
També ha afegit que aquest dimarts "sí o sí" s'ha de fer públic el decret llei per a l'embargament d'armes, i ha advertit que s'ha de ser efectiu i sense mitges tintes, textualment.
En referència a les manifestacions diumenge contra el pas per Madrid de la Vuelta, ha enviat el seu "reconeixement a la ciutadania mobilitzada, autèntics herois i heroïnes civils".
REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL
També s'ha pronunciat sobre el rebuig del Congrés a la proposta de reducció de la jornada laboral, i ha admès que són "conscients de quina és l'aritmètica parlamentària" en la qual, diu, hi ha partits de diferents ideologies.
En aquest sentit, ha apuntat a Junts: "Junts es va equivocar perquè bona part de la seva base estava d'acord amb aquesta proposta", ha dit, tot i que ha confirmat que continuaran negociant.