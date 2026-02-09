Pisarello recepta "valentia" al PSOE i més cooperació entre les forces d'esquerra

Creu que la proposta de Rufián és a títol personal, tot i que demana discreció si s'aborda
El portaveu dels Comuns i diputat de Sumar al Congrés, Gerardo Pisarello, ha receptat al PSOE actuar amb més "valentia", entesa i cooperació entre les forces d'esquerres després de les eleccions de diumenge a Aragó, que va guanyar el PP però amb un fort ascens de Vox.
En una roda de premsa aquest dilluns, ha mostrat preocupació per uns resultats electorals que, a parer seu, constaten "l'error del PP d'haver normalitzat la ultradreta de Vox" i també envien un missatge a les esquerres.
"El PSOE ha de ser més valent. No es poden defensar verbalment determinades mesures quan no tens la valentia de dur-les a terme i d'enfrontar-te a qui t'has d'enfrontar. I les esquerres hem d'actuar de manera més cooperativa i més arrelada al territori", ha subratllat.
Malgrat els resultats electorals a Aragó, ha confiat que no marquin una tendència i que les esquerres ho aprofitin per prendre nota i facin "una autocrítica molt forta".
Sobre la proposta del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, d'explorar una aliança de les 'esquerres plurinacionals', Pisarello creu que la fa a títol personal quan, a parer seu, aquestes idees "cal poder-les parlar de manera discreta amb les diferents organitzacions".
Després d'assegurar que fa temps que s'estan reunint amb totes les forces d'esquerres amb les que es volen entendre, ha recalcat que la seva vocació passa per l'entesa i la màxima cooperació: "I això s'ha de fer amb discreció perquè sigui efectiu i posant per damunt els objectius col·lectius dels diferents espais", ha afegit.