Pisarello (Comuns) opta per propiciar un "horitzó de retrobament" amb Podem després del 9J

MADRID, 28 maig (EUROPA PRESS) -

El dirigent dels Comuns i diputat de Sumar, Gerardo Pisarello, ha apostat per un "horitzó de retrobament" amb Podem, ja que és partidari de la màxima unitat en l'esquerra alternativa al PSOE.

Així ho ha traslladat en una roda de premsa al Congrés, preguntat per unes declaracions dilluns del número dos de la llista de Sumar a les europees i també membre de la formació catalana, Jaume Asens, que va apostar per un escenari de reagrupació amb el partit morat (en el qual va militar també) amb vista al futur i va alertar que tres propostes d'esquerres a Espanya no tenia sentit.

Pisarello s'ha mostrat a favor de la reflexió del seu company de files i comparteix "aquest horitzó de retrobament" i la "necessitat de propiciar-lo", tot i que no creu que el millor moment sigui el marc d'unes eleccions (les europees) en què totes dues forces competiran.

"Nosaltres, des de l'espai dels comuns, sempre hem estat partidaris que hi hagi l'entesa més gran, que hi hagi la màxima unió possible entre les esquerres que compartim pràcticament la totalitat dels nostres programes polítics i amb els quals hem estat companys fins no fa res", ha dit.

El diputat del grup plurinacional ha assenyalat que de vegades calen "silencis que són savis" per "reparar algunes ferides", i un altre moment en el qual s'ha de "parlar de manera contundent". En aquest últim cas, ha condemnat l'"assetjament" que van patir l'exvicepresident Pablo Iglesias i la candidata de Podem al 9J, Irene Montero, a les portes d'un jutjat madrileny.