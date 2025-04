Pisarello (Comuns) no desitja que el PP doni suport a mesures antiaranzelàries perquè serien "més conservadores"

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha assegurat aquest divendres que no desitja que el PP doni suport a les mesures anticrisi per fer front a la guerra comercial de l'administració Trump perquè seria "a canvi de mesures molt més conservadores".

"A mi que el PP entri en el seu suport no és una cosa que jo desitgi, perquè sé que sempre serà a canvi de mesures molt més conservadores", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual s'ha mostrat partidari de reforçar la majoria progressista i plurinacional.

Ha defensat la necessitat de mantenir els ajuts tot i que els aranzels s'hagin pausat durant 3 mesos, i ha assegurat que la posició actual del PP en la negociació els retrata com una força política "que és incapaç a arribar a acords, que no és gens dialogant" i que està atrapada per Vox.

"No s'entén el paper que està tenint. S'ha volgut diferenciar de Vox, sent més dur amb Trump, però està en un posicionament d'oposició absoluta, cega, dogmàtica, a qualsevol cosa que faci el govern. Per tant, fins i tot en coses que serien raonables, al PP el veus en un altre lloc", ha sostingut.

REARMAMENT EUROPEU

Sobre la proposta europea per rearmar-se i augmentar la despesa militar, ha dit que no li agrada "una Europa colonialista, cap enfora, que es rearmi fins les dents" i que no vol pujades militars absolutament desmesurades en mans d'Ursula von der Leyen o Mark Rutte, en les seves paraules.

"Si ens porten una iniciativa de rearmament d'aquestes característiques, jo, Gerardo Pisarello, i molts diputats d'esquerres hi votarem en contra. No ho acceptarem. I per això Pedro Sánchez no ho fa", ha expressat.