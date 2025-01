Pisarello, sobre la moció de confiança: "S'hauria d'haver negociat perquè no passés"

Demana a Sánchez i Illa que es reuneixin amb Puigdemont i es creguin l'"amnistia política"

El portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha afirmat aquest dimarts, sobre la decisió d'admetre o no a tràmit la proposició no de llei de Junts en què demana una moció de confiança al president del Govern central, Pedro Sánchez, que "s'hauria d'haver negociat com tocava perquè no passés".

"Som de l'opinió que no hauríem d'haver arribat aquí. Que s'hauria d'haver negociat com tocava perquè això no passés", ha valorat en una entrevista de SER Catalunya recollida per Europa Press, en la qual ha dit que Sumar es reunirà aquesta tarda per confirmar la seva posició, tot i que ha dit que no votaran el mateix que el PP.

Ha assegurat que el PSOE no els va informar de la decisió de votar en contra de l'admissió a tràmit i que se'n van assabentar a través de filtracions de premsa, però confia que s'arribi a un acord i ha instat el PSOE a esforçar-se: "Si les majories són complicades, fes tot l'esforç negociador necessari", ha dit.

Pisarello ha demanat, sobre el que considera una obstaculització de l'amnistia per part del poder judicial, que el PSOE es cregui l'"amnistia política".

"Has de mostrar clarament que has aprovat l'amnistia, no per un càlcul simplement polític, sinó per convicció, perquè creus que és una eina bona per a Catalunya i per a Espanya. Si és així, has de tenir gestos de reconeixement dels teus interlocutors", ha assenyalat.

Així, una reunió de Sánchez o del president de la Generalitat, Salvador Illa, seria un pas, en les seves paraules, i igual que creu que han de rebre el president d'ERC, Oriol Junqueras, que ha guanyat les eleccions d'ERC, "el mateix hauria de poder passar amb Carles Puigdemont".