Pisarello (Comuns) lamenta que Collboni no assisteixi a la concentració per Palestina a Barcelona

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
El candidat dels Comuns a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha lamentat que l'alcalde Jaume Collboni no hagi assistit a la concentració que s'ha dut a terme aquest diumenge al migdia a la plaça Universitat de Barcelona contra el rearmament d'Israel i a favor de Palestina.
Així ho ha expressat en declaracions a la premsa abans de l'inici de la manifestació, convocada per la plataforma Aturem la Guerra i sota el lema 'Contra la guerra, tombem el rearmament. Otan no. Prou complicitat amb Israel'.
Pisarello també ha afirmat que "està molt bé fer cimeres progressistes, està molt bé reunir-se amb líders progressistes, però això ha de tenir una conseqüència pràctica, que és ser molt més ferms amb Netanyahu o amb Trump".
"Cal mostrar-li a la població que som una societat decidida. En el moment en què ens demanen més armes, més armes, més armes, defensar més habitatge, més drets socials per a la gent treballadora, més drets socials per als joves perquè és la manera més conseqüent d'estar contra la guerra i defensar una cultura de pau", ha subratllat Pisarello.
D'altra banda, Pisarello ha posat en valor el paper de la capital catalana en aquest tipus de protestes: "Una ciutat contra la guerra, una ciutat defensora d'una cultura de pau".