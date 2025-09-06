Pisarello (Comuns) insta el Govern central a frenar per decret la compravenda d'armes amb Israel

Avisa que l'educació és "central" per negociar els pressupostos amb el Govern
BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha exigit aquest dissabte al Govern central un decret llei per frenar "amb urgència, no d'aquí a dos o tres mesos", la compravenda d'armes amb Israel que permet el que ha qualificat de massacre a Gaza.
En unes declaracions a Sabadell (Barcelona), el també secretari primer de la Mesa del Congrés ha demanat al ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que porti la proposta al Consell de Ministres dimarts vinent.
També ha demanat al ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, que el Govern central, "sense esperar Europa, apliqui sancions i suspengui acords comercials i d'altre mena amb Israel", la qual cosa ha definit com una obligació.
Pisarello considera inacceptable que hi hagi "gent de la societat civil en una flotilla jugant-se la vida" quan és l'Estat, ha dit, qui ha d'exigir a l'ONU una mediació per obrir un corredor humanitari, com ha fet el president d'Irlanda.
PRESSUPOSTOS
Sobre els pròxims pressupostos catalans, ha avisat que els Comuns defensen l'educació com a "element central" de les negociacions amb el govern de Salvador Illa.
Ha destacat la importància que té per a ells "la defensa d'una educació pública forta" i ha afirmat que ha de ser no segregada i una eina de cohesió social i igualtat d'oportunitats.