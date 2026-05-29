Gerardo Pisarello (Comuns) exigeix explicacions a Pedro Sánchez

Lamenta que el PSOE estigui trigant massa a donar explicacions i prendre mesures
BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -
El coportaveu dels Comuns i diputat de Sumar al Congrés, Gerardo Pisarello, ha exigit aquest divendres explicacions al president del Govern central, Pedro Sánchez, sense descartar que hi hagi sectors del poder judicial i mediàtic que estiguin intentant "derrocar el Govern central per mitjans no democràtics", com va sostenir el ministre Óscar Puente.
"No ho descarto, ho hem vist en altres ocasions. Però si això és així, el president Sánchez ha d'anar al Congrés a explicar què és exactament el que està passant i quines mesures adoptaran perquè això no pugui passar", ha subratllat en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Per Pisarello, és molt greu si determinats sectors del poder judicial i mediàtic intenten tombar el Govern central per vies no democràtiques, de la mateixa manera que que ho són "les acusacions que s'estan fent" contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, en què també ha reclamat explicacions.
"Pot quedar legislatura si les coses es fan com s'han de fer", ha assegurat, tot i que creu que el PSOE està trigant massa a donar explicacions i a adoptar mesures de regeneració democràtica i socials que puguin contrarestar el que s'està publicant.
En la seva opinió, és l'única manera per impedir que "qui surti beneficiat de tot el que està passant siguin els partits de la gran vergonya de la corrupció", referint-se al PP i Vox.
En preguntar-li si es plantegen abandonar el Govern, ha situat que la línia vermella de la seva formació passa per si hi hagués un finançament "il·legal i irregular" del PSOE.