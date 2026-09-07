Pisarello (Comuns) demana al Govern "fets concrets" i no treves davant la vaga d'educació

Avisa el Govern que no donaran suport a "desnaturalitzar" la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge
BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i diputat al Congrés, Gerardo Pisarello, ha demanat al Govern "fets concrets" davant la vaga d'educació i no treves, com ha reclamat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista a 3Cat aquest dilluns.
En una roda de premsa, Pisarello ha assegurat que començar el curs amb una vaga educativa "és producte d'un fracàs del Govern, que no ha actuat a temps", i ha reclamat una calendarització i que s'activin mesures concretes i hi hagi diàleg amb els professors.
El portaveu dels Comuns ha apostat per aconseguir "un nou pacte de país en matèria educativa", amb mesures per a la reducció de les ràtios, la universalització de l'educació de 0 a 3 anys i que es garanteixi la climatització de les escoles.
Ha percebut en Illa un "cert to d'autocrítica", però considera que no n'hi ha prou i que ha d'actuar de manera immediata, després d'afegir que desconeix quan compareixerà el president al Parlament per explicar la polèmica relativa a les proves Pisa.
COMPRA ESPECULATIVA
Sobre la nova redacció del projecte de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, Pisarello ha avisat el Govern que no donaran suport a "desnaturalitzar" la norma, després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que deia que el redactat de la norma vulnerava el dret a la propietat privada.
"Tot el que sigui reforçar l'esperit de la llei, hi donarem suport", ha assegurat el portaveu dels Comuns, que veu amb bons ulls el posicionament que ha expressat Illa respecte a aquest assumpte, que ha dit que no s'ha de fer negoci amb els habitatges, i ha recordat que el dictamen del CGE no és vinculant.
Pisarello considera que el redactat de la norma "té una cobertura jurídica molt clara", i ha afegit que el dictamen és discutible si la llei vulnera el dret a la propietat privada i considera que el CGE no reconeix prou les eines que té Catalunya per regular l'habitatge i l'urbanisme.
També ha mostrat preocupació per la victòria electoral del partit d'extrema dreta Alternativa per a Alemanya (AfD), i ha sostingut que una de les lliçons que s'ha d'extreure d'aquest resultat és que "no n'hi ha prou amb apel·lacions humanistes", sinó que calen polítiques valentes que qüestionin la concentració de la riquesa.
"No ens interessen les apel·lacions a un cordó sanitari que impliqui obrir-se a parlar amb la ultradreta", ha defensat Pisarello, que ha assenyalat que la gent treballadora ha d'entendre que el problema no són les persones que venen de fora sinó la concentració de la riquesa.