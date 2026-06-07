Pisarello (Comuns) demana al Govern escoltar als docents i obrir "un debat" sobre el model educatiu

Reclama a Collboni actuar sobre el "descontrol" en l'espai públic del turisme
BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i candidat de BComú a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha demanat al Govern que escolti als docents en vaga i obri "un debat sobre el model educatiu de país".
En declaracions als mitjans aquest diumenge a Barcelona ha dit que l'executiu ha de convocar i escoltar a la representació sindical, els grups parlamentaris i el conjunt de la comunitat educativa per afrontar aquesta situació de malestar "profund" que, apunta, té a veure amb el model educatiu, més enllà de les exigències salarials i en matèria de recursos.
Preguntat per la coincidència de la vaga docent a Catalunya dimarts que ve i l'arribada del Papa Lleó XIV ha afirmat que benvinguda sigui la seva arribada si ajuda a afrontar aquest conflicte i que si la comunitat educativa demana reunir-se amb ell, "no estaria malament" que el Pontífex els escolti.
COLLBONI
D'altra banda, també s'ha dirigit a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al que ha demanat actuar contra l'impacte del turisme: "Sembla que l'alcalde Collboni no ha entès prou bé l'impacte que està tenint aquest descontrol sobre l'espai públic, sobre els sous que es paguen en el sector, o sobre la pujada dels lloguers a la ciutat", ha exposat.
En aquest sentit li ha preguntat "on ha quedat el tema dels creuers?", després que l'alcalde anunciés la seva voluntat de suprimir els creuers d'escala a la ciutat, i li ha demanat que el seu partit, el PSC, voti a favor d'una proposta dels Comuns al Parlament per incrementar els impostos als creuers.
"Nosaltres el que volem és un turisme subordinat a la ciutat i no a l'inrevés", ha defensat.