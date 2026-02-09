Pisarello (Comuns) demana que es compleixin els serveis mínims a Rodalies i resoldre el "conflicte"

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i diputat de Sumar al Congrés, Gerardo Pisarello, ha reclamat el compliment dels serveis mínims a Rodalies en la vaga de maquinistes d'aquest dilluns i que s'actuï per resoldre el "conflicte".
"S'ha d'exigir que aquests serveis mínims es compleixin per no perjudicar el conjunt de la ciutadania. Esperem que es resolgui aquest conflicte i es garanteixi que no sigui la ciutadania treballadora la que, finalment, n'acabi pagant el cost", ha apuntat en una roda de premsa.
Malgrat deixar clar la seva defensa del dret a vaga i de la mobilització sindical i ciutadana en pro de la millora dels serveis públics, ha instat a actuar perquè "la gent vol solucions ara".
"Si hi ha una vaga en que es negociï i s'arribi a una solució amb els treballadors, és moment que les administracions actuïn conjuntament amb la màxima eficàcia possible perquè s'acabi aquest desori", ha assenyalat.
Així, ha explicat que portaran la qüestió de Rodalies a la reunió prevista aquest dilluns a la tarda amb el Govern sobre els pressupostos i també mesures relacionades amb habitatge, entre altres punts.
En preguntar-li si la conflictivitat social en aquests i altres àmbits pot afectar la negociació pressupostària, Pisarello ha considerat que no i creu que les protestes reflecteixen la rellevància d'aquestes qüestions per a la ciutadania i el reclam que hi ha per millorar-les.