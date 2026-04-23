Pisarello (Comuns) demana a Collboni fer "més" per protegir el català i les llibreries

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona de BComú, Gerardo Pisarello, ha demanat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que "faci molt més" per protegir el català, les petites llibreries de la ciutat i la retolació de les botigues en català.
En unes declaracions aquest dijous a la carpa del partit per Sant Jordi, juntament amb la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, Pisarello ha sostingut que aquesta diada és per enviar un missatge que l'amor pot vèncer l'odi en "aquests temps de guerres i de crueltat".
També ha assenyalat que li fa especial il·lusió perquè aquest Sant Jordi apareixerà la seva primera novel·la en català, i ha reivindicat una Barcelona diversa i amb "accions concretes perquè les llibreries de la ciutat no estiguin en mans d'unes poques multinacionals".