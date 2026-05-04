Pisarello demana a Albares comparèixer per la Flotilla i la mobilització de les institucions

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
El coportaveu dels Comuns i diputat de Sumar al Congrés, Gerardo Pisarello, ha instat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, a comparèixer per la situació de la Global Sumud Flotilla, i a que les institucions de l'Estat es mobilitzin per aconseguir l'alliberament dels dos activistes detinguts per Israel, l'activista palestí-espanyol Saif Abukeshek i el brasiler Thiago Àvila.
"Els estats i la UE tenen l'obligació d'actuar i no poden restar indiferents. Cal sancionar i aturar els peus a les brutals agressions d'Israel", ha reclamat aquest dilluns en una roda de premsa, després d'alertar que els activistes corren perill i que s'han exposat a abusos físics i tortures.
També ha explicat que dimarts acompanyaran l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i altres companys que van ser presents en l'anterior Flotilla abans de la seva declaració a l'Audiència Nacional.
"La majoria del planeta té clar que la Flotilla és una acció humanitària dirigida a frenar el crim d'un genocidi a Palestina. Per això són centenars les mobilitzacions que es produeixen al món per demanar l'alliberament dels dos activistes", ha assegurat.
Per Pisarello, el que s'ha produït és un "segrest i una detenció il·legal" dels activistes que ha desembocat, a parer seu, en un procés irregular que intentar presentar una acció humanitària en un acte de terrorisme i sense proves, ha afegit.