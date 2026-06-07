Pisarello (Comuns) demana accelerar reformes com l'"únic que justificaria" que duri la legislatura

Reivindica que el Papa és una "veu humanista innegable contra la crueltat"
BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha afirmat que l'"únic que justificaria" que duri la legislatura del Govern central fins a 2027 és que s'accelerin les reformes en àmbits com l'habitatge i les millores salarials per a treballadors.
En declaracions als mitjans aquest diumenge a Barcelona ha demanat "no fer declaracions per a la galeria" i plantejar mesures en matèria social i de reformes democràtiques.
Pisarello ha mostrat la seva indignació per les causes judicials que afecten al PSOE i el 'cas Leire Díez', i ha lamentat que aquestes informacions afebleixen a la majoria que dona suport al Govern i suposen un "llast".
A més, ha assegurat que aquesta situació distreu de moltes reformes urgents que, apunta, han d'abordar-se i, d'altra banda, "el que fa és donar ales a partits que estan corromputs fins a les celles, com són el PP i Vox".
REFORMES ESTRUCTURALS
Ha criticat que sota la consigna de 'el qual pugui fer que faci' "s'ha posat en marxa una campanya per enderrocar a aquest Govern per formes no democràtiques", però ha defensat que el que s'ha de fer és plantejar reformes estructurals i no optar per formes que considera pròpies del PP.
En aquest sentit, s'ha dirigit al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez: "N'hi ha prou d'escàndols ja, doni les explicacions que hagi de donar, porti al Congrés mesures valents per desfer les clavegueres de l'Estat i per acabar amb la corrupció", ha expressat.
Ha remarcat que si el Govern creu que hi ha sectors del poder judicial que estan intentant tombar a l'executiu s'han de saber "quines actuacions es prendran des del punt de vista normatiu" perquè no sigui així, i ha demanat a Sánchez que posi eines sobre la taula per fer front a les que ha denominat com a clavegueres de l'Estat.
MOCIÓ DE CENSURA
Preguntat per la possibilitat d'una moció de censura ha dit que s'ha vist com el PP, para PNB i Junts, "no tenen cap tipus de credibilitat" per plantejar-la, i ha instat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moció de censura i sortir derrotat.
"El que tant PNB com Junts estan plantejant és que totes les acusacions que hi ha contra el PSOE, les que són reals i les que no, no es resoldran posant-li una catifa a PP i Vox", ha apuntat.
VISITA DEL PAPA
Preguntat sobre la visita del Papa a Espanya ha dit que Lleó XIV representa una "veu humanista innegable contra la crueltat, contra la cobdícia de Trump, de les seves tecnooligarcas i en defensa de les persones més febles".
"El que crec és que aquesta visita no hauria de servir per reforçar els privilegis i l'opacitat de cap església, sinó perquè aquests valors que defensa el Papa s'engeguin dins i fora de les esglésies", ha defensat.
A més, ha criticat "la hipocresia de certes veus que es diuen catòliques" però acaben criminalitzant a les persones més vulnerables.