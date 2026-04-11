Pisarello (Comuns) defensa un pacte d'esquerres però amb un debat sobre la "fórmula concreta"

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha expressat la voluntat de front ampli i de confluència del partit, encara que també ha assegurat que hauran de "discutir com és la fórmula concreta, perquè els partits tenen dret a decidir què és el que volen".
Ho ha dit aquest dissabte en declaracions en un acte a Barcelona juntament amb la regidora a Barcelona Carol Recio, després de l'acte protagonitzat dijous passat pel portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem i exministra d'Igualtat, Irene Montero, per defensar un front ampli de les esquerres en les properes dates electorals.
"No hi ha hagut cap elecció municipal, catalana o d'àmbit estatal en la qual no hàgim intentat obrir el nostre espai i arribar a acords amb el màxim de forces polítiques possibles", ha defensat Pisarello.
El portaveu dels Comuns s'ha referit a les aliances que ja es van donar en les eleccions estatals de 2023, encara que ha matisat: "En un context com aquest, més greu encara del que teníem en 2023, hem de millorar aquests acords i vies de cooperació".
"En un moment excepcional en el qual hi ha el risc que un senyor com Santiago Abascal pugui ser vicepresident d'aquest país, quan aquest risc existeix, quan els amics i serfs de Donald Trump i Netanyahu poden arribar a governar les ciutats com Barcelona, quan està aquesta possibilitat sobre la taula, nosaltres tenim el deure actuar amb aquesta vocació frontamplista", ha afegit.