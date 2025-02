Pisarello (Comuns) defensa un "escut ciutadà" de mobilitzacions per preservar l'escut social

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha defensat aquest diumenge un "escut ciutadà" de mobilitzacions per preservar l'escut social, davant d'un context mundial que, en les seves paraules, està marcat per l'ofensiva global dels ultrarics.

"Perquè els que precaritzan la vida dels altres, els que s'enriqueixen amb la vida dels altres, i els que especulen entenguin que amb les pensions, els salaris i l'habitatge no es pot jugar", ha expressat Pisarello en una concentració convocada per CCOO i la UGT a Barcelona pels drets socials.

Preguntat sobre els pressupostos generals de l'Estat (PGE), ha opinat que al Congrés es poden arribar a acords i posar els interessos de la ciutadania per sobre dels partits, en les seves paraules, per aprovar noves mesures com la reducció de la jornada laboral o despeses en infraestructures, alhora que ha situat el PP a punt de ser "devorat pels zombis de Vox".