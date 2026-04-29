Pisarello (Comuns) creu que el PSOE es podria haver implicat "més" en la pròrroga de lloguers

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El coportaveu dels Comuns i diputat de Sumar al Congrés, Gerardo Pisarello, ha afirmat aquest dimecres que el PSOE es podria haver implicat "més" en la negociació del decret sobre la pròrroga dels lloguers que vencien el 2026 i 2027 i que es va tombar aquest dimarts pels vots en contra del PP, Vox i Junts.
Ha assenyalat que hi havia elements en carpetes d'hisenda o fiscals en les quals els socialistes podien haver entrat en algun tipus de negociació amb Junts i els ha instat a "bolcar-se" en la regulació dels lloguers de temporada i en la prohibició de la compra especulativa d'habitatge, ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
"Mentre no tinguem un parc públic prou robust i prou fort, l'única manera d'assegurar un habitatge digne és intervenint el mercat", ha dit.
Ha criticat al PSOE que, quan es tracta d'intervenir el mercat, no sàpiguen quins interessos defensen, si estan amb la població o amb alguns dels grans fons inversors: "Hem tingut exalcaldes del Partit Socialista que han treballat per la patronal i que treballen per la patronal immobiliària".
CRÍTIQUES A JUNTS
Preguntat pel vot en contra de Junts, Pisarello ha expressat que la votació va retratar molta gent i ha lamentat que els postconvergents hagin tornat a ser el partit que considera que sempre vota del costat dels grans propietaris: "Veurem el preu que Junts paga per tenir aquest tipus de posicionaments", ha dit.
Ha afirmat que molts votants del partit no estan còmodes situant-se amb el PP i Vox i ha criticat que, amb la negativa a la mesura, el que està proposant Junts és un país en què "milers i milers de catalans visquin en condicions d'esclaus, pràcticament".
En una entrevista posterior a TV3, Pisarello ha apuntat que no vol que Junts es converteixi en Aliança Catalana, ha comparat el vot en contra de Junts amb l'abstenció del PNB i ha criticat que en les intervencions d'aquest dimarts al Congrés dels diputats de Junts "no han aparegut les 200.000 famílies que es veuran perjudicades per la no aplicació d'aquesta pròrroga".
INSISTEIX EN EL FORMAT
Ha explicat que totes aquelles persones que es van acollir al decret, que va entrar en vigor el passat 20 de març, se'ls aplicarà la pròrroga: "Quan s'aprova una norma, un reial decret llei, per exemple, i entra en vigència, aquesta norma és immediatament efectiva".
Ha assegurat que el Govern central tornarà a presentar la mesura en forma de decret extraordinari i urgent i ha assenyalat que el camí és "irreversible".
MOBILITZACIONS
Ha destacat que la reacció social de la ciutadania no és de "derrota" i ho ha argumentat en que el Sindicat de Llogateres ha cridat aquest dimarts a la primera vaga general per l'habitatge després de la caiguda del decret.
"Estan passant coses greus, la indignació de la gent està creixent i, si les institucions no estem a l'altura, tothom quedarà retratat", ha dit.