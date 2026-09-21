Pisarello (Comuns) confia que una tornada de Puigdemont faci que Junts "no segueixi el camí d'AC"

Critica l'oposició "intolerable i irresponsable" del PP, Vox i part del poder judicial
BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha confiat que una eventual tornada de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ajudi a que "Junts no segueixi el camí" d'AC en qüestions com la migració i les polítiques d'habitatge.
Així s'ha expressat en una roda de premsa aquest dilluns, en la setmana en què el Tribunal Constitucional (TC) comença a debatre els recursos dels dirigents del procés contra el rebuig del Tribunal Suprem a amnistiar-los, i preguntat per un possible retorn de l'expresident a Catalunya.
Pisarello ha defensat la llei d'amnistia i ha criticat l'oposició "absolutament intolerable i irresponsable" del PP, de Vox i de part del poder judicial a la norma, i n'ha desitjat una aplicació plena també a Puigdemont.
"Ha de poder tornar ja i ha de poder tornar a fer política o el que consideri, com qualsevol ciutadà. El seu partit no és el nostre partit, però nosaltres som persones demòcrates", ha dit el portaveu dels Comuns.
Segons ha sostingut, quan Puigdemont estava al capdavant de la Generalitat, Junts va tenir una mirada humanista sobre la migració i va defensar polítiques d'habitatge que "malauradament no estan tenint el suport del seu partit, ni a Catalunya ni al Congrés dels Diputats".