Pisarello condiciona la continuïtat de la legislatura a si el cas Cerdán "no va a més"

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha condicionat la continuïtat de la legislatura a si la informació de l'UCO que apunta a una suposada trama de corrupció que implicaria l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i l'exministre Ábalos "no va a més".

"Hi ha una escletxa d'esperança si la informació que surt no va a més i no esquitxa a responsables polítics més alts del Partit Socialista", ha dit aquest dijous en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Pisarello també ha instat a que els partits que van donar suport a la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez, a posar-se d'acord per "accelerar l'agenda social, l'agenda anticorrupció i democràtica".

LEGISLATURA "MOLT TOCADA"

Ha apuntat que, si aquests dos elements no es produeixen, la legislatura queda "molt tocada" i que el conjunt de la ciutadania es trobarà en una situació molt difícil, segons ell.

En referència a si Sumar es planteja sortir del govern de coalició, ha expressat: "En aquest moment no descartem cap alternativa".

En preguntar-li per si demanarien eleccions si aquesta presumpta trama afectés el PP o l'extinta CiU, ha explicat que el context actual és diferent "per moltes raons", i n'ha concretat dues: no saben si el cas Cerdán és presumptament estructural al PSOE i que uns comicis podrien beneficiar la ultradreta, segons ell.