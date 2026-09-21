Pisarello celebra la candidatura de Vega per Barcelona: "Hi ha moltes coincidències"

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i candidat de BComú a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha celebrat que la CUP presenti Laure Vega com a candidata a les eleccions municipals del mes de maig: "Hi ha moltes coincidències", ha valorat en una roda de premsa aquest dilluns.
"Estic content que Laure Vega hagi fet aquest pas. És una companya amb la qual parlem sovint, i estic molt segur que ens entendrem i compartirem moltes iniciatives en aquesta campanya electoral", ha expressat el també diputat al Congrés.
Preguntat per si aquestes coincidències poden facilitar acords preelectorals, i fins i tot una llista conjunta, ha respost que no n'han parlat, però que la "voluntat frontamplista" que ell ha defensat es pot expressar de moltes maneres.
"En acords electorals, en acords postelectorals, a trobar-se al carrer com ens va passar en les manifestacions d'ahir...", però que segur que treballaran conjuntament per evitar un govern de dretes a Barcelona i perquè, si hi ha un govern d'esquerres, sigui valent i transformi la ciutat.
CANDIDATS DE L'ESQUERRA
Preguntat per la coalició estatal de l'esquerra de cara a les pròximes eleccions generals, i sobre noms com Ada Colau o Ernest Urtasun per liderar-la, ha sostingut que són "veus molt importants que tindrien un paper absolutament central" en la coalició i que seria una gran contribució dels Comuns a aquest projecte electoral.
"Catalunya pot fer una aportació molt important. Un cop la via Rufián s'ha resolt amb la candidatura d'ERC, és la nostra obligació fer un pas endavant per facilitar l'entesa entre diferents esquerres estatals i esquerres territorials", ha afirmat.