Pisarello avisa Junts que un govern del PP i Vox "seria una enorme reculada"

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, ha advertit Junts aquest dilluns que permetre un govern del PP i Vox "seria una enorme reculada" per a Catalunya.
En una roda de premsa a la seu del partit, ha preguntat "en què beneficiaria?" Junts i Catalunya que la formació liderada per Carles Puigdemont decideixi aquest dilluns a Perpinyà (França) trencar amb el Govern central.
Ha dit que veu legítim pressionar el PSOE i ser exigents en les demandes d'autogovern però, a parer seu, "obrir camí a un govern del PP i Vox seria una cosa que els catalans pagarien".
A més a més, ha expressat que si Junts s'ho està plantejant per assumir el programa d'Aliança Catalana, el que estaria fent és assumir un programa "xenòfob i antisocial" dels de Sílvia Orriols.
"Com a força catalanista continuarem defensant la majoria de la investidura, que és la majoria que ens ha portat a l'amnistia i a avenços importants en el reconeixement de la llengua catalana", ha defensat.
També ha subratllat que "Junts no ha estat mai un soci del Govern central" i que, per tant, segons ell, s'haurà de veure en què es tradueix la idea de trencament que finalment ha pres el partit.