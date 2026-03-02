Pisarello (Comuns) augura que atacar l'Iran no portarà democràcia ni la "llibertat de les dones"

BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha criticat que Israel i els Estats Units (EUA) hagin atacat l'Iran, ho ha qualificat de guerra il·legal, criminal i irresponsable, i ha augurat que "no portarà ni la democràcia a l'Iran, ni la llibertat de les dones iranianes, ni portarà la pau al món".
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns, en la qual ha culpat el president dels EUA, Donald Trump, de satisfer els interessos del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i posar en perill la pau a la regió i arreu del món, la qual cosa "no té res a veure amb la lluita per la llibertat", segons ell.
Sobre la posició de la Unió Europea, ha criticat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i l'alta representant de la UE per a la Política Exterior, Kaja Kallas, a més dels governs del Regne Unit, França i Alemanya per "atiar aquesta invasió".
"Lamentem que la Unió Europea i les seves màximes autoritats no hagin tingut una actitud de crida a la desescalada, i nosaltres ho fem des d'aquí", ha afegit.
Finalment, ha instat a celebrar una conferència mundial per la pau i ha cridat a "un Orient Mitjà lliure d'armes nuclears", i amb el reconeixement de la sobirania de l'Iran, i també de Palestina.