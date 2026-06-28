Pisarello (Comuns) afirma que no aplanaran cap govern de Feijóo amb Vox

BARCELONA 28 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i alcadable de BComú a Barcelona, Gerardo Pisarello, ha afirmat que el seu grup no aplanarà cap govern al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb Vox.
En declaracions als mitjans aquest diumenge, ha assegurat no creure's les paraules del líder popular d'aquest dissabte en les quals va dir que cap proposta seva de canvi aniria en contra de Catalunya.
"Que ho digui en una moció de censura i davant de Vox, llavors veurem si el creiem" ha sostingut després de no compartir la 'via Starmer' proposada per la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, perquè el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, deixi el seu càrrec.
En aquesta línia, ha subratllat que no comparteix l'estratègia dels de Puigdemont si la seva intenció és que el president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, agafi el relleu "perquè dretanitzarà el partit per pactar amb Feijóo".
Finalment, ha exigit a Sánchez que no només resisteixi i que actuï contra la corrupció, en favor de la pluralitat nacional i per blindar l'habitatge regulant el lloguer de temporada: "Menys retòrica i més acció si és que volen salvar la legislatura ".