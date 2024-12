Pisarello afirma que la negociació dels pressupostos avança però demana "concretar"

Aplaudeix l'empresa pública d'habitatge que proposa Sánchez però demana "intervenir el mercat"

BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns i diputat al Congrés, Gerardo Pisarello, ha assegurat que les negociacions per als pressupostos catalans del 2025 avancen, però ha afegit que "cal concretar".

"Les converses estan avançant, en principi van bé. Hi ha una música que sona, que permet tenir esperances per arribar a bon port, però cal concretar", ha assenyalat aquest dilluns en una roda de premsa.

Pisarello ha celebrat l'anunci del president del Govern central, Pedro Sánchez, de crear una empresa pública d'habitatge, però considera que és una mesura a llarg termini, i ha assenyalat que cal "intervenir el mercat sí o sí".

"Si anuncies que es crearà una agència pública, has de dir quants diners hi posaràs", ha afirmat el portaveu, que ha insistit que les respostes a llarg termini no són suficients.

Ha defensat "mesures antiespeculació i límits als grans tenidors", i també que s'implementin contractes indefinits de lloguer, que només puguin ser revocats en situacions excepcionals com que el propietari o els seus progenitors vulguin anar a viure a aquell habitatge.

LLOGUER DE TEMPORADA

Preguntat per les negociacions amb Junts per regular el lloguer de temporada al Congrés, ha assegurat que després que no prosperés la votació sobre aquesta mesura "molta gent de Junts s'ha obert públicament a rectificar i discutir una alternativa", després de defensar que aquesta regulació és una urgència social.

"Estem en aquestes converses perquè sigui possible", i ha destacat que el model a seguir és la negociació sobre la reforma fiscal, que finalment va prosperar gràcies a un acord transversal, en les seves paraules.