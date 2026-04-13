Pisarello (Comuns) afirma que les converses amb Podem són a nivell "estatal"

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha afirmat que les converses que els Comuns mantenen amb Podem són, o han estat sempre, a nivell "estatal".
"Les negociacions amb Podem sempre han estat unes negociacions en les quals el paper de Podem estatal ha estat central", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns, preguntat pels possibles acords amb Podem Catalunya per a les eleccions municipals del 2027, en què Pisarello serà el cap de llista de BComú a l'Ajuntament de Barcelona.
Ha insistit que les relacions estan absolutament normalitzades i són cordials, i ho ha exemplificat amb les vegades en què ha contactat amb líders de Podem com Ione Belarra o Irene Montero: "És un partit d'àmbit estatal amb el qual parlem molt sovint".
Sobre el front d'esquerres i l'acte de la setmana passada de Montero amb el líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha dit que comparteix que cal fer alguna cosa contra la dreta, i que els Comuns porten en el seu "ADN aquesta vocació frontamplista", que ha dit que pot implicar, o no, acords electorals, postelectorals o programàtics.
Respecte al lideratge d'aquest espai, ha dit que hi ha molts noms --citant Mónica Oltra, Oskar Matute, Antonio Maíllo, Pablo Bustinduy, Ada Colau, Irene Montero, Mónica García i Gabriel Rufián--, i ha assenyalat que és un moment de "colideratges".