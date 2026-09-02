Pisarello (Comuns) afirma que la inacció del PSOE encoratja "els 'matons' de l'extrema dreta"

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Entitats antifeixistes critiquen la instrumentalització de la crisi a Ceuta
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i diputat de Sumar, Gerardo Pisarello, ha criticat la gestió del PSOE en la crisi migratòria de Ceuta i ha afirmat que amb la seva inacció han provocat que "els 'matons' de l'extrema dreta utilitzin una crisi humanitària per sembrar odi i enfrontament a la zona".
Així ho ha manifestat en declaracions als mitjans de comunicació abans de la concentració unitària que se celebra aquest dimecres a la tarda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona contra el racisme, impulsada per la Coordinadora Obrim Fronteres, Unitat contra el feixisme i el racisme i la Coordinadora Antifeixista de Barcelona.
Pisarello ha assegurat que els instigadors d'aquesta crisi són "el govern corrupte de la monarquia marroquina, Donald Trump, els seus vassalls de Vox i el Partit Popular", així com les polítiques de militarització a les fronteres de la Unió Europea.
Per tot això, ha demanat a l'Executiu que assumeixi responsabilitats i ha dit que la seva formació treballarà per revertir les desigualtats estructurals entre el nord i el sud que estan darrere d'aquestes tragèdies: "Hem i podem acollir", ha dit, com s'ha fet en altres ocasions, tenint en compte els recursos i les capacitats de cada territori.
UCFR I OBRIM FRONTERES
Per la seva banda, el portaveu d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, David Karvala, ha cridat a la solidaritat amb les persones que "han hagut de creuar la frontera buscant una vida millor" i a la solidaritat amb els veïns de Ceuta que estan atenent-los perquè, segons ha dit, les autoritats no han complert.
I el portaveu de Coordinadora Obrim Fronteres, Karin Sabni, ha criticat la utilització per part de partits de l'extrema dreta i de la dreta: "No existeix cap solidaritat amb el poble de Ceuta com pretenen fabricar fent això. La solidaritat passa perquè les comunitats autònomes, que Espanya rebi, sobretot als menors que porten un mes en situació de carrer".