Pisarello (Comuns) afirma que el discurs de Lleó XIV al Congrés va tenir "llums i ombres"

Diego Radamés - Europa Press
Espera que demani perdó pels "abusos" de l'Església en la visita a l'abadia de Montserrat
BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -
El secretari primer de la Mesa del Congrés i portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, ha afirmat que el discurs que va pronunciar Lleó XIV aquest dilluns al Congrés va tenir "llums i ombres", amb una part de discurs humanista i una altra molt conservadora, segons ell.
Ho ha dit en una entrevista a La 2Cat recollida per Europa Press aquest dimarts, en la qual ha explicat que ell no va el aplaudir durant 7 minuts perquè li van semblar "inacceptables" alguns punts sobre el dret a l'avortament i l'eutanàsia.
Ha afirmat que li va semblar un discurs més conservador que el del papa Francesc malgrat tenir uns posicionaments humanistes "que no són poca cosa davant la crueltat dels Donald Trump, els Netenyahu i altres personatges del món actual".
En aquest sentit, Pisarello ha assenyalat que subscriu les paraules del pontífex quan "critica el rearmament i defensa les persones migrants", raó per la qual creu que justificava que parlés davant el Congrés.
Sobre qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, ha assegurat que són aspectes que no tenia per què abordar però que ho va fer "deliberadament també per buscar l'aplaudiment d'un sector del Congrés", i s'ha referit explícitament al PP.
També ha dit que moltes de les coses que defensen el PP i Vox en matèria d'immigració van en contra del que defensa Lleó XIV.
Sobre l'arribada del pontífex aquest dimarts a Catalunya, espera que en la visita a l'abadia de Montserrat aprofiti per "demanar perdó pels abusos comesos per l'Església" i que mantingui l'agenda humanista.