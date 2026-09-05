Pisarello (Comuns) adverteix que el nou finançament és una "responsabilitat històrica"

Marta Fernández - Europa Press - Arxiu
Critica als "vassalls de Donald Trump" que volen dividir a la població
BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat a les forces polítiques perquè presentin les seves iniciatives en relació amb el nou model de finançament i ha advertit que suposa una "responsabilitat històrica" que no es pot desaprofitar.
En declaracions als mitjans des de Badalona (Barcelona), junt amb la portaveu dels Comuns a Badalona i candidata a l'alcaldia, Aïda Llauradó, ha dit que els Comuns sempre han defensat que Catalunya ha de tenir un model de finançament singular amb idees properes a la idea d'un concert solidari: "Jo crec que no s'ha de renunciar a aquest horitzó, però, el que deia, ara s'ha de ser pragmàtics".
"És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros", ha dit.
Així, ha afegit que no acceptaran que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretengui "boicotejar" aquest finançament que, sosté, Catalunya necessita per garantir el dret a la sanitat, l'habitatge i l'educació.
Pisarello ha criticat que Ayuso mantingui aquesta posició "mentre ella el que fa és perdonar impostos als més rics i comprar-se àtics amb els diners de tots".
"VASSALLS DE DONALD TRUMP"
D'altra banda, s'ha referit a la Diada de Catalunya el proper 11 de setembre i ha afirmat que volen llançar un missatge "oposat al missatge d'odi i de criminalització dels més febles que està llançant l'extrema dreta".
"Igual que ja hem dit en el cas de Ceuta avui diem que no permetrem que els vassalls de Donald Trump, es diguin Abascal, es diguin Albiol, es diguin Sílvia Orriols escampin discursos d'odi i d'enfrontament per dividir a la població", ha defensat.
Ha reivindicat que "hi ha una nova Catalunya que ja existeix" i que fa falta construir-la amb dignitat i drets perquè no vol un futur de violència.
AÏDA LLAURADÓ
Per la seva banda, Llauradó ha assegurat que la Catalunya del present és molt diversa i ha de tenir una perspectiva de futur ecologista, social i feminista combatent a aquells que "volen assenyalar a les persones migrades com a culpables" de la debilitació dels serveis públics una cosa que, apunta, és responsabilitat dels partits de la dreta.
Sobre la situació a Badalona ha sostingut que hi ha forces progressistes com els Comuns lluitant perquè hi hagi un canvi perquè hi ha molts ciutadans que no se senten representats per l'alcalde, Xavier García Albiol, "quan està discriminant a persones, quan està assenyalant a persones que són totalment innocents".