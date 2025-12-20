Pisarello aspira a ser "el primer alcalde de Barcelona d'origen migrant"

Kike Rincón - Europa Press
Assegura que Collboni "no ha estat a l'altura de les necessitats de la gent"
BARCELONA, 20 des. (EUROPA PRESS) -
El portaveu dels Comuns i diputat de Sumar en el Congrés, Gerardo Pisarello, ha explicat aquest dissabte que vol ser candidat de BComú a les municipals de 2027 per convertir-se en "el primer alcalde de Barcelona d'origen migrant".
Ho ha dit en un acte al casal Ca L'Isidret de Barcelona, en el qual ha estat acompanyat per l'exalcaldesa Ada Colau; el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i les coordinadores de Catalunya en Comú, Gemma Tarafa i Candela López, entre altres.
Pisarello ha criticat a l'actual alcalde, Jaume Collboni: "No ha estat a l'altura de les necessitats de la gent. Ha estat complaent amb els poderosos i poc valent", i ha cridat a articular fronts amplis de les esquerres per frenar a la dreta i l'extrema dreta.
"No pot ser que ser veí de Barcelona s'hagi convertit en un privilegi", ha cridat a recuperar la ciutat en les eleccions de 2027 i ha apel·lat als veïns que treballen tot el dia i no arriben a fi de mes i als quals han hagut de marxar dels seus barris per l'augment del preu de l'habitatge.
FRONT D'ESQUERRES
"No només volem fronts amplis defensius contra el feixisme, sinó també un programa de transformacions reals per a la gent. Sense programa valent hi ha decepció amb la democràcia, que és el que nodreix a la ultradreta", ha sostingut.
Pisarello, que s'ha declarat continuador del projecte de Colau, ha admès la dificultat de convertir-se en alcalde, però considera que "és possible" si les forces progressistes s'organitzen.
L'ESPERIT DE 2015
En la seva intervenció, Colau ha assegurat que Pisarello --que va ser el seu número dos' al consistori-- és la persona més adequada per "recuperar l'esperit de 2015".
També ha contraposat el perfil de Pisarello i el de Collboni, al que ha s'ha referit com un alcalde que "només busca fer-se la foto".
CONTINUÏTAT A COLAU
Per la seva banda, Urtasun ha dit que Barcelona "necessita una candidatura forta i que doni continuïtat a la gran transformació urbana que va liderar" Colau.
Ha afirmat que Pisarello representa una manera de ser de Barcelona, "per elecció", de la qual assegura que se sent orgullós.