El Pirineu de Lleida promociona la seva oferta de turisme familiar al mercat belga

LLEIDA 7 juny (EUROPA PRESS) -

El Pirineu de Lleida ha promocionat la seva oferta de turisme familiar al mercat belga a través de la visita de la família 'influencer' Explore The World With Kids, ha informat la Diputació de Lleida en un comunicat aquest dissabte.

Aquesta família es dedica a difondre al seu blog les destinacions de viatge aptes per a famílies, escapades de cap de setmana i sortides per a un dia amb nens, i fins aquest dilluns visitaran les tres destinacions certificades per l'Agència Catalana de Turisme (ACT): la Vall de Boí, Valls d'Àneu i Pirineus-Noguera Pallaresa.

El director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, ha explicat que Benelux "és un dels mercats prioritaris pel Pirineu i les Terres de Lleida" i ha afirmat que estan reforçant la promoció de la demarcació a escala internacional.