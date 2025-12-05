El Pirineu de Girona rep 838.000 visitants fins a l'octubre i 1,9 milions de pernoctacions (+3%)

GIRONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
El Pirineu de Girona ha rebut 838.000 visitants entre gener i octubre del 2025 i ha generat 1,9 milions de pernoctacions, un 3% més que en el mateix període de l'any passat, segons informa el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona en un comunicat.
El Patronat ha presentat la nova temporada a l'estació d'esquí i muntanya Vallter, al Ripollès (Girona), on ha explicat que s'ha reforçat la gestió i l'eficiència energètica i s'han creat nous espais de lleure, com el mirador del llac de Vall de Núria o el refugi Niu de l'Àliga a La Molina.
L'esdeveniment ha comptat amb la participació de l'alcalde de Setcases, Francesc Marcer; el diputat de Xarxa Viària de la Diputació de Girona i alcalde de Ger, Alfons Casamajó; el delegat de la Generalitat a Girona, Xavier Guitart, i representants de les estacions de La Molina, Vallter, Vall de Núria, Masella i Guils Lampista.
PONT DE LA PURÍSSIMA
A les portes del pont de la Puríssima, l'estat de les reserves i les previsions d'ocupació als establiments d'allotjament regulat són "positius".
Al Ripollès, els hotels, els apartaments turístics regulats, les cases de turisme rural i els càmpings que estiguin oberts preveuen una ocupació del 80% per al pont de la Puríssima i del 65 % per Nadal.
Per la seva banda, a la Cerdanya, les reserves per als dies 6, 7 i 8 de desembre se situen en el 90%, mentre que per al període del 26 al 31 de desembre es troben entre el 80% i el 95%.