Pimec xifra en més de 878 milions l'impacte econòmic de l'apagada sobre les pimes catalanes

Les pèrdues per empresa oscil·len entre els 606 i els 25.818 euros

BARCELONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha xifrat en més de 878 milions d'euros l'impacte econòmic de l'apagada elèctrica del passat 28 d'abril sobre les pimes catalanes, basant-se en una enquesta elaborada per l'Observatori de la Pime a Catalunya.

En l'estudi s'han comptabilitzat 898 respostes vàlides de 904 empreses enquestades, que "constaten les conseqüències directes en la productivitat, la facturació i les infraestructures de milers de negocis", informa la patronal en un comunicat aquest dimecres.

En concret, el 72,7% de les empreses va declarar haver sofert afectacions directes en la seva activitat de manera total, mentre que un 22,5% ho van fer de forma parcial i un 50,8% va manifestar haver vist reduïda la seva jornada laboral.

Segons la grandària i l'activitat, les pèrdues per empresa oscil·len entre els 606 i els 25.818 euros, amb una mitjana global d'1.640 euros per empresa.

Els principals impactes econòmics identificats són: pèrdues de facturació (59,2% de les empreses afectades), reducció de la producció (57,8%), avaries en maquinària i equipaments (13,3%) i malbaratament de mercaderies i matèries primeres (11,1%).

RECOMANACIONS

L'enquesta també revela que tant les empreses com les administracions "no estaven suficientment preparades" davant d'incidències com l'apagada, al·legant que el 91,1% de les empreses que van perdre dades no disposaven de còpies de seguretat actualitzades o accessibles.

Per això, reclamen un millora dels canals d'informació, amb comunicacions "més clares, àgils i difoses per múltiples vies" per garantir una arribada oportuna dels missatges.

Així mateix, també demanen establir protocols d'actuació definits, una millor coordinació amb les empreses subministradores, assistència tècnica especialitzada i ajudes específiques per implantar sistemes de resiliència, especialment per a les pimes.

Per la seva banda, Pimec aconsella instal·lar Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAI), desenvolupar un Pla de Continuïtat del Negoci, utilitzar emmagatzematge en el núvol, fer còpies de seguretat regulars i assegurar la funcionalitat dels sistemes de seguretat i d'emergència.