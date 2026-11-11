Pimec xifra en 8,9% el seguiment de la vaga a Catalunya i un 29% d'empreses afectades al matí

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha valorat un "baix seguiment" del 8,9% durant la vaga general a Catalunya aquest dimecres al matí, encara que un 29% de les empreses s'hi veuen afectades.
"Gairebé la meitat" de les empreses afectades no tenen cap persona fent vaga i el 31,8% n'han registrat dificultats de mobilitat entre els seus treballadors, informa en un comunicat.
La patronal ha defensat el legítim dret de vaga, però denuncia que les dificultats per accedir als centres de treball "estan vulnerant també el dret al treball i a la mobilitat de les persones".