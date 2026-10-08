Pimec xifra en 117,5 milions d'euros l'impacte econòmic de les fortes pluges

BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Pimec calcula que les fortes pluges dels darrers dies han generat un impacte econòmic de 117,5 milions d'euros sobre les empreses del Vallès Oriental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme, segons les estimacions elaborades per l'Observatori de la Pime de Catalunya, informa aquest dijous en un comunicat.
En funció dels supòsits utilitzats, l'impacte se situa en una forquilla d'entre 65 i 208 milions d'euros.
L'entitat ha fet una enquesta a les empreses dels territoris afectats, amb l'objectiu de saber quina ha estat l'afectació del temporal sobre l'activitat empresarial i, segons els resultats, el 76,3% de les empreses que ha respost declaren haver-se vist afectades pels xàfecs, un 43,3% de manera directa i un 33,0% de manera indirecta.
L'afectació ha estat més elevada al Vallès Oriental (84,3%), al Baix Llobregat (81,8%) i al Barcelonès (77,8%), i més baixa al Maresme (55,6%) i al Vallès Occidental (52,6%).
A partir de l'enquesta, Pimec constata que el 78,4% de les empreses afectades ha hagut d'aturar o reduir l'activitat i que el 45,3% l'ha tingut aturada o reduïda durant un dia o més.
A més a més, el 54,7% ha tingut problemes d'accés o mobilitat, el 41,9% ha tingut treballadors que no han pogut arribar al lloc de feina i el 27,0% ha patit danys en les instal·lacions, la maquinària o l'estoc.
Gairebé una de cada cinc empreses afectades (18,9%) encara no ha recuperat la normalitat.
En termes econòmics, dels 117,5 milions d'euros, l'entitat estima que 46,1 milions corresponen a salaris d'uns 1,8 milions d'hores que no s'han pogut treballar; 37,3 milions, en activitat que no es podrà recuperar; 28,9 milions, a danys materials, que afecten unes 2.400 empreses, i 5,1 milions, a altres costos extraordinaris, com tasques de neteja, retirada de residus i sobrecostos logístics.
Els costos vinculats a l'aturada de l'activitat representen el 71% de l'impacte, una pèrdua que, en general, les assegurances no cobreixen.
Els càlculs no inclouen l'efecte de les restriccions de mobilitat del cap de setmana ni de la suspensió de mercats i fires a la resta de municipis, que va afectar especialment el comerç, la restauració i la venda ambulant.
ATURADA TOTAL O PARCIAL
Per organitzar la feina, les empreses afectades han recorregut principalment a l'aturada total o parcial de l'activitat (37,8%), al permís climàtic o absències justificades (24,3%) i al teletreball (23,6%).
Pimec considera "especialment rellevant" que la dificultat més esmentada per les empreses afectades sigui assumir l'impacte econòmic de les hores no treballades (31,8%).
A més a més, el 42,0% ha tingut dificultats per aplicar el permís climàtic o gestionar les absències, i el 15,4% afirma que no disposa de prou informació sobre com s'aplica.