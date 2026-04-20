Pimec i Wolters Kluwe renoven l'acord per impulsar el creixement de les pimes

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
Pimec i l'empresa de programari de gestió Wolters Kluwer han renovat el conveni de col·laboració entre totes dues organitzacions per impulsar la competitivitat, la productivitat i el creixement dels autònoms i les petites i mitjanes empreses catalanes.
L'han formalitzat aquest dilluns el president de la patronal, Antoni Cañete, i el vicepresident i director general de la regió sud d'Europa de Wolters Kluwer, Tomàs Font, en el marc d'una "aliança estratègica", informa Pimec en un comunicat.
Així, l'acord estableix la feina conjunta per explorar sinergies en la generació de valor, a més de la difusió d'esdeveniments i iniciatives i la participació en reunions de treball per assolir els objectius conjunts del conveni.
També inclou la participació de Wolters Kluwer en la següent edició dels Premis Pimec, que se celebraran el pròxim 30 de setembre a Barcelona.
Wolters Kluwer també ha confirmat així el seu patrocini del III Congrés de Joves Empresaris i Empresàries de Catalunya, amb l'objectiu d'"establir connexions clau entre els joves empresaris i emprenedors que marcaran el futur de l'economia catalana".